"Зерновую сделку" продлили еще на два месяца, - Эрдоган

Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении "зерновой сделки". Экспорт украинского зерна по Черному морю будет происходить еще как минимум два месяца.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана в Telegram .

"Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей, было принято решение о продлении соглашения о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца", - отметил глава турецкого государства.

Эрдоган добавил, что его страна продолжит усилия по выполнению всех положений "зерновой сделки", выполняя все ее условия.

Стоит заметить, что последний раз "зерновую сделку" продлевали до 18 мая. Но Россия уже в начале месяца начала блокировать вывоз зерна из Украины по морю, она отказывалась проводить инспекции судов.

При этом Украина в рамках "зерновой сделки" не ведет прямых переговоров с Россией. Существует два зеркальных соглашения, одно из которых между собой согласовывают Украина, ООН и Турция, а второе - Россия, ООН и Турция.