На войне в Украине Россия потеряла войско, как у 16 армий НАТО, - данные рейтинга
Потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Global Firepower.
"У 28 государств-членов Альянса численность армий ниже, чем чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", - говорится в сообщении.
Как отмечается, численность этих 16 армий составляет 193 тысячи человек, что на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия. В частности, в ТОП-5 вошли:
- Болгария – 25 тысяч регулярных войск;
- Финляндия – 24 тысячи регулярных войск;
- Венгрия - 23 тысячи регулярных войск;
- Норвегия - 23 тысячи регулярных войск;
- Литва, Дания – 16 тысяч регулярных войск.
Интересно, что потери России не превышают численность армий только трех стран НАТО, а именно:
- США - 1 млн 390 тысяч регулярных военных;
- Турции – 425 тысяч регулярных военных;
- Франции – 205 тысяч регулярных военных.
Как сообщалось, по данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.
Напомним, за апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь российской армии на войне с Украиной сократился примерно на 30% после исключительно тяжелых потерь в январе-марте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.