ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении, в городе - ожесточенные бои

Силы обороны Украины за прошлые сутки продвинулись до 500 метров на разных участках Бахмутского направления. При этом в самом городе продолжаются ожесточенные бои, враг продвигается.

РБК-Украина собрало комментарии представителей Сил обороны Украины о ситуации в городе и на Бахмутском направлении.

ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении за сутки

"Мы проводим удачную оборонительную операцию и время от времени атакуем на флангах. Не стали исключением и эти сутки - силы обороны продвинулись на разных участках до 500 метров, освобождая украинскую землю, именно на Бахмутском направлении", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

В самом Бахмуте враг продвигается, ведутся ожесточенные бои

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, освобожденные в последние дни в пригороде Бахмута почти 20 квадратных км украинские военные не потеряли.

"В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается. Все, что в военном понимании, можно сделать в этой ситуации - наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей", - заверила она.

О том, что в самом Бахмуте продолжаются горячие бои подтвердил и Череватый.

"Враг пытается любой ценой взять этот город. Для этого он стирает его буквально с лица земли, чтобы Силы обороны могли меньше использовать городские постройки как фортификационные сооружения", - рассказал он.

По данным карты Deepstate на 17 мая, у окrупантов действительно есть продвижение в районе Бахмута в направлении Хромового.

"Снарядного голода" у РФ нет, но инициатива постепенно переходит к ВСУ

Череватый также привел следующую статистику: 456 раз враг обстрелял из разных типов артиллерии, калибров и реактивных систем залпового огня позиции украинских защитников, "тем самым подтвердив, что ни о каком снарядном голоде не может быть и речи".

По мнению спикера, российские захватчики понимают, что инициатива постепенно переходит к Силам обороны Украины.

"Не имея большого количества резервов, не имея каких-то перевесов в количестве техники и личного состава над врагом, тем неимение, мы бьем его", - отметил он.