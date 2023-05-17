ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении, в городе - ожесточенные бои
Силы обороны Украины за прошлые сутки продвинулись до 500 метров на разных участках Бахмутского направления. При этом в самом городе продолжаются ожесточенные бои, враг продвигается.
РБК-Украина собрало комментарии представителей Сил обороны Украины о ситуации в городе и на Бахмутском направлении.
ВСУ продвинулись на 500 м на Бахмутском направлении за сутки
"Мы проводим удачную оборонительную операцию и время от времени атакуем на флангах. Не стали исключением и эти сутки - силы обороны продвинулись на разных участках до 500 метров, освобождая украинскую землю, именно на Бахмутском направлении", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.
В самом Бахмуте враг продвигается, ведутся ожесточенные бои
По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, освобожденные в последние дни в пригороде Бахмута почти 20 квадратных км украинские военные не потеряли.
"В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается. Все, что в военном понимании, можно сделать в этой ситуации - наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей", - заверила она.
О том, что в самом Бахмуте продолжаются горячие бои подтвердил и Череватый.
"Враг пытается любой ценой взять этот город. Для этого он стирает его буквально с лица земли, чтобы Силы обороны могли меньше использовать городские постройки как фортификационные сооружения", - рассказал он.
По данным карты Deepstate на 17 мая, у окrупантов действительно есть продвижение в районе Бахмута в направлении Хромового.
"Снарядного голода" у РФ нет, но инициатива постепенно переходит к ВСУ
Череватый также привел следующую статистику: 456 раз враг обстрелял из разных типов артиллерии, калибров и реактивных систем залпового огня позиции украинских защитников, "тем самым подтвердив, что ни о каком снарядном голоде не может быть и речи".
По мнению спикера, российские захватчики понимают, что инициатива постепенно переходит к Силам обороны Украины.
"Не имея большого количества резервов, не имея каких-то перевесов в количестве техники и личного состава над врагом, тем неимение, мы бьем его", - отметил он.
Как сообщалось, украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.
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