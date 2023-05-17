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Сбитые "Кинжалы" стали сюрпризом и конфузом для Путина, - британская разведка

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Украина, Среда 17 мая 2023 09:25
Сбитые "Кинжалы" стали сюрпризом и конфузом для Путина, - британская разведка Фото: Путин оконфузился с "Кинжалами" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последнюю неделю обострилось битва в воздухе, которая привела к очередным сюрпризам и конфузам для Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, только 13 мая над Брянской областью России потерпели крушение четыре самолета Воздушно-космических сил России (два боевых самолета и два вертолета).

Кроме того, 3 мая 2023 года Украина впервые сбила баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".

По данным британской разведки, впоследствии Россия сделала приоритетной попытку нейтрализовать улучшенные возможности ПВО Украины, но в процессе, вероятно, потеряла еще несколько "Кинжалов".

"Возросшая воздушная угроза над приграничным районом России будет вызывать исключительную озабоченность ВКС, поскольку они используют этот район для развертывания авиации в поддержку войны. Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 16 мая российская армия пыталась ударить по Киеву. В частности, были применены "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал". Их все сбили украинские силы ПВО.

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