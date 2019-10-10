Про що Зеленський говорив на прес-марафоні: головне

Пресс-марафон президента Володимира Зеленського проходить сьогодні, 10 жовтня, у Києві. Всі подробиці про зустріч президента з журналістами - у матеріалі РБК-Україна.

Про Донбас

Зеленський заявив, що його головною метою є припинення війни. Саме це він назвав своєю місією як президента. Президент також відповів на запитання про те, чому не ввів воєнний стан, зазначивши, що він би не вирішив ситуацію на Донбасі.

Про США та зустріч з Трампом

Зеленський назвав "втомленими" відносини між США та Україною, які склалися, і він прагне це змінити. Президент також додав, що телефонна розмова з американським президентом Дональдом Трампом ніяк не могла вплинути на відносини з США.

"Я прекрасно розумів, що завдання зробити ці втомлені відносини з Америкою і Україною. Цей дзвінок впливав тільки на одне: нам потрібно добитися зустрічі. Я хотів його затягнути в Україні. Я йому сказав, у нас буде можливість зустрітися у Варшаві. Я йому сказав, що я пропоную заїхати в Україну. Для мене це була складна але обов'язкова справа", - заявив він.

Про Раду

Зеленский зазначив, що швидше за цей парламент немає і не було.

"Є якісь регламентні речі, які ми не маємо права порушувати. Ми повинні знаходити якісь викрутаси, щоб просто приймати закони", - зазначив він.

Крім того, Зеленський заявив, що може розпустити партію "Слуга народу" через рік, якщо вони "почнуть їсти один одного".

Про нормандський формат

Зеленський заявив, що дата проведення зустрічі "нормандської четвірки" залежить від РФ, тому що РФ не змогла підтвердити дату 16 вересня.

"Ми дуже хочемо закінчити війну. Зустрічатися ми можемо в двох форматах: нормандський формат і пряма зустріч з президентом РФ. Про цю зустріч, пряму, ніхто не говорить, тому що всі проти. Я не знаю, чи це можливо. Я знаю, що ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну. Зараз всі готові до нормандського формату", - сказав він.

Кадрові питання

Про Авакова

Зеленський заявив, що залишив Арсена Авакова на посаді глави Міністерства внутрішніх справ на випробувальний термін.

"Я всім міністрам сказав - реальні справи принесіть нам до кінця року - не буде, то ми всіх звільнимо", - сказав Зеленський.

Про Данилюка

Говорячи про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО, Зеленский заявив, що має 100% розуміння, чому він пішов.

"Я не згоден з паном Данилюком. Я не згоден, що він пішов через "ПриватБанк". Саша хотів бути прем'єр-міністром України, а я йому сказав чесно, Сань, ти професійна кандидатура, але я обрав іншу людину. Складні відносини з Богданом, це теж вплинуло", - заявив Зеленський.

Про Кличка

Зеленський, відповідаючи на питання щодо того, чому досі не погодив подання Кабміну про звільнення Володимира Кличка з посади глави КМДА, заявив, що ще думає над цим. Він також додав, що перед тим, як прийме рішення про звільнення, він планує зустрітися з Кличком.

Про Ткаченка

Зеленський заявив, що на пост глави КМДА наразі є три кандидати. Один з них Олександр Ткаченко.

Про Богдана

Відповідаючи на питання щодо того, чому він не звільняє главу ОП Андрія Богдана, Зеленський заявив, що він є фахівцем і не порушує закон, а йому в команді потрібні саме такі люди.

Про Крим

Зеленський заявив, що у рамках зустрічі у нормандському форматі ставитиме питання про повернення Криму. Він також додав, що наразі питання поставки води на анексований півострів з РФ не обговорюється і "вода туди не піде".

Про ПриватБанк та Коломойського

Зеленський заявив, що не обговорював справу ПриватБанку з бізнесменом Ігорем Коломойським. Він також додав, що в цьому питанні буде захищати Україну, а у справу "ПриватБанку" мають бути залучені незалежні міжнародні експерти.

Про Путіна

Зеленський заявив, що для вирішення ситуації на Донбасі можуть проходити зустрічі в двох форматах: "нормандська четвірка" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) або ж його особиста зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому, він зазначив, що "про цю зустріч, пряму, ніхто не говорить, тому що всі проти" і він не знає чи можливо це. Крім того, на пряме запитання журналістів про те, чи боїться він Путіна Зеленський відповів ні.