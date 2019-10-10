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Зеленський на нормандській зустрічі буде піднімати питання Криму

Новини » Політика    10.10.2019 - 11:26
Зеленський на нормандській зустрічі буде піднімати питання Криму
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вважає, що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється питання Криму

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що на"нормандській зустрічі" буде піднімати питання окупації Росією Криму. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський вважає, що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється питання Криму.

"Для мене "нормандський формат" - це ще й можливість повернення питання вирішення Криму. Просто повернення його (питання, - ред.) хоча б до обговорення. Тому що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється це питання, крім наших партнерів. Питання Криму є в санкційному форматі, поки що тільки там", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що деокупація Криму без міжнародних партнерів України неможлива. Відповідаючи на питання, чи існує своя "формула Штайнмайера" для Криму, президент сказав, що такої формули зараз немає. А в питанні деокупації півострова, вважає що "Україна сама не впорається".

РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко сумнівається в повернення Криму Україні. Відповідаючи на питання журналістів, чи поверне Росія Україні Крим, Лукашенко заявив, що не вважає це можливим у найближчому майбутньому.

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Новини України Володимир ЗеленськийКримНормандська четвірка
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