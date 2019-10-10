Зеленський прокоментував звільнення Данилюка

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Данилюк хотів бути премєр-міністром України

Зеленський заявив, що розуміє причини звільнення секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка та не схотів назвати їх. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський розповів, що в його команді є непорозуміння.



"У мене є 100% розуміння, чому він пішов. Але заяву він написав. Перед США. І багато разів ми говорили про це, що він може написати заяву. Але пан Данилюк знає, що я з повагою до нього відносився. Напевно, він очікував, що я не підпишу. Є в команді непорозуміння. Але мене чесно дістала гра, що ви пишете заяви, а я їх не підписую", - сказав він.

Зеленський також заявив, що має заяви від кількох представників свого оточення. Окрім того, президент пообіцяв підписувати всі інші заяви, які будуть написані.

"Я не згоден з паном Даниюком. Я не згоден, що він пішов через ПриватБанк. Саша хотів бути премєр-міністром України, а я йому сказав чесно: "Сань, ти професійна кандидатура, але я обрав іншу людину". Складні відносини з Богданом, це теж вплинуло", - додав він.

Нагадаємо, президент підписав наказ про звільнення Данилюка. За словами Данилюка, він пішов у відставку, не бажаючи брати участь в "підкилимних іграх деяких персонажів".

Після цього Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.