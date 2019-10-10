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На пост глави КМДА претендують три кандидати, - Зеленський

Новини » Політика    10.10.2019 - 16:12
На пост глави КМДА претендують три кандидати, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Головним претендентом для Володимира Зеленського є Олександр Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що на посаду голови Київської міської державної адміністрації розглядає три кандидатури. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, головним претендентом на посаду голови КМДА є Олександр Ткаченко.

"Крім нього (Ткаченко -ред.), я ще нікого не бачу. Ну, є ще дві людини. З одним я не зустрічався. А другого, чесно кажучи, не готовий, тому що в минулому у нього були не дуже доброчесні дії. Тому я не розглядаю цю людину ", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Ткаченко, який входить у фракцію "Слуга народу", підтвердив, що претендує на посаду голови КМДА. За його словами, він обговорював можливе призначення на цю посаду з Володимиром Зеленським.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що думає про те, щоб звільнити з посади голови КМДА Віталія Кличка. За його словами, Кличко проти розділення посад мера Києва і голови КМДА, у той час як Зеленський виступає за таке рішення.

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