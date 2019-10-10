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Зеленський пригрозив партії "Слуга народу" розпуском

Новини » Політика    10.10.2019 - 13:35
Зеленський пригрозив партії "Слуга народу" розпуском
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розпустить "Слугу народу", якщо "вони самі почнуть їсти один одного"

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні пригрозив партії "Слуга народу" розпуском, якщо вони будуть сваритися. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що може розпустити партію через рік, якщо вони "почнуть їсти один одного".

"Люди їх обирали. Вони перемогли завдяки мені і завдяки тому, що багато з них щось значать. Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє відношення. Якщо вони почнуть їсти один одного - я через рік їх розпущу", - заявив він.

Нагадаємо, 12 вересня перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада України 9 скликання вперше провалила голосування за закон. Мова йде про законопроект №1075 "Про внесення змін у закон" Про правонаступництво України "про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України".

Крім того, нагадаємо, що Рада відмовилася дозволити прослуховування нардепів.

До цього Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослушку нардепів.

Додамо також, президент пропонує позбавляти депутатів мандату за кнопкодавство і прогули. У разі відсутності народного депутата України без поважних причин на третині пленарних засідань у нього планують забирати мандат.

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