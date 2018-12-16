Порошенко назвав Медведчука представником Путіна

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко назвав Медведчука представником президента РФ Путіна в Тристоронній контактній групі

Президент України Петро Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента Росії Володимира Путіна в Тристоронній контактній групі в Мінську. Про це заявив він під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Тепер щодо Медведчука. Мені здається, що з травня або квітня він не бере участь у засіданні Тристоронньої контактоної групи. Ми всі розуміємо, Медведчук на цих переговорах - це представник Путіна..і є єдиним можливим джерелом і каналом для донесення цієї інформації", - зазначив Порошенко.

Він додав, що "якщо стоїть питання перед президентом Порошенком, що він має зустрічатися і готувати будь-які пропозиції для того, щоб повернути наших хлопців додому - я буду це робити".

Нагадаємо, раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Медведчук вже не бере участь у переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.

Марчук, відповідаючи на питання про роль Медведчука, сказав: "Наскільки я знаю, на переговорах він був представником СБУ та медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина".