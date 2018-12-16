Україна розроблює новий пакет санкцій проти РФ

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Новий пакет санкцій розроблюється через російську агресію на морі

Україна розпочала процес розробки нового пакету санкцій проти Російської Федерації через агресію у Чорному та Азовському морях. Про це заявив Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, Литва вже прийняла рішенні щодо санкцій проти РФ на національному рівні.

"Україна активно веде роботу по формуванню пакета санкцій у зв'язку з агресією РФ в Азово-Чорноморському басейні. Литва вже прийняла санкції на національному рівні. Під час консультацій у Брюсселі більшість країн засвідчили свою готовність ввести санкції. Думаю, ЄС не забариться", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що 13 грудня саміт Європейського союзу прийняв рішення продовжити економічні санкції проти Російської Федерації. Всього в списку санкцій близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Пізніше, президент України Петро Порошенко заявив, що рішення саміту ЄС продовжити санкції проти Росії створює основу для розробки нових санкцій.

"Наступним кроком повинно стати запровадження "Азовського пакету санкцій", - зазначив він.