Порошенко: звільнення українських моряків залежить тільки від Путіна

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як відомо, Путін відмовився від розмови з Порошенко після акту агресії в Керченській протоці

Звільнення українських моряків залежить тільки від бажання президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"То, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника, ні політв'язня в Росії, ні з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент РФ спілкується або не спілкується з Порошенком. Він не бажає звільняти їх. Він неодноразово демонстрував, що це залежить не від політичної волі, а від його бажання. Це не залежить від тих, хто сидить у рамках Тристоронньої контактної групи, точно не залежить від церкви, точно не залежить від лідерів світу, це залежить від однієї людини", - повідомив Порошенко.

За його словами, Путін відмовився від розмови після акту агресії в Керченській протоці 25 листопада.

"Коли під час акту агресії я набрав його для того, щоб поспілкуватися, він відмовився від спілкування не тому що, як він пояснює це виборчим процесом в Україні. Він відмовився, тому що йому нема чого сказати. Вся правда повністю на боці України", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Путін заявляв, що питання обміну українських моряків, яких затримали ФСБ під час нападу на ВМС України близько Керченської протоки, не варто.