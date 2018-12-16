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Порошенко заявив, що у нього немає опонентів

Новини » Політика    16.12.2018 - 18:00
Порошенко заявив, що у нього немає опонентів
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко заявив, що зараз він нікого не вважає своїм опонентом

Президент України Петро Порошенко заявив, що станом на зараз у нього немає опонентів. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я не використовую імена своїх опонентів, тому що у мене опонентів немає. Я президент України. Вони поки або лідери фракцій, або громадські діячі, які проводять свою кампанію. Я їх своїми опонентами станом на зараз не вважаю", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко може підтримати іншого кандидата на виборах, які відбудуться в березні 2019 року. Порошенко під час прес-конференції заявив, що зараз не буде "оголошувати про початок президентської кампанії". Порошенко зазначив, що "зараз не готовий, тому що у нас немає виборчої кампанії. Якщо буде прийнято таке рішення, то це буде окремий привід".

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Порошенко з імовірністю в 99% піде на вибори у березні 2019 року. У той же час, за інформацією РБК-Україна, він оголосить про участь у виборах не раніше 31 грудня, коли офіційно стартує виборча кампанія.

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