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Порошенко прокоментував ситуацію навколо Насірова

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 19:11
Порошенко прокоментував ситуацію навколо Насірова
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів оскаржить рішення суду про поновлення Насірова на посаді глави ДФС

Президент Україна Петро Порошенко прокоментував рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як тільки я зараз на прес-конференції скажу, що доля Насірова повинна вирішуватися так і так - це пряма позиція для того, щоб іти до Європейського суду з прав людини щодо політичного тиску під час розгляду справи. Тому у мене є своя думка, але точно не буду це коментувати. Наскільки мені відомо, суддя, яка приймала це рішення, не є частиною реформованого суду. Вона не пройшла відповідні тестування і оцінювання. Хоча я обов'язково перевірю. Я сподіваюся, що касаційна інстанція вивчить всі обставини і прийме відповідне рішення", - заявив Порошенко.

За його словами, Кабінет міністрів оскаржить рішення суду.

"Наскільки мені відомо, уряд України не поновив, оскаржив в апеляційній інстанції, і наскільки я проінформований відновлювати Насірова не буде", - сказав президент, додавши, що "судове рішення про відновлення Насірова на посаді немає, воно не вступило у законну силу".

Нагадаємо, суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

31 січня Кабінет міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС України. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, комісія Нацагентства з питань державної служби надала відповідний дозвіл.

 

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