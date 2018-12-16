Порошенко: Варфоломій назвав Собор поворотною подією в історії православ'я

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

В ході розмови Варфоломій підтвердив, що томос вручать 6 січня

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 16 грудня, провів телефонну розмову з Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ця розмова була дуже важливою. Його святість вважає, що наш Собор став поворотним в історії Вселенського православ'я і відкриває, вчорашній Собор, його нову еру", - заявив Порошенко.

У ході розмови Варфоломій підтвердив, що томос вручать 6 січня.

"Томос урочисто вручать на наш Святвечір, і це буде найцікавіше Різдво в історії України", - заявив Порошенко.

Порошенко нагадав, що в ніч на неділю через кілька годин після завершення Собору нову церкву своїм спеціальним коммюніке визнав Вселенський патріархат.

Нагадаємо, за підсумками Об'єднавчого собору українських церков митрополита Епіфанія обрали предстоятелем Православної церкви України. За нього у другому турі проголосувало більшість архієреїв, які брали участь у Соборі. Йому також надали титул митрополита Київського і всієї України.

Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору та основою нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі (Туреччина) 6 січня.