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Порошенко готовий подати зміни до Конституції щодо Криму

Новини » Політика    16.12.2018 - 18:21
Порошенко готовий подати зміни до Конституції щодо Криму
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко звернувся з проханням скликати Конституційну комісію

До Верховної ради України буде внесено проект змін до Конституції в частині кримськотатарської автономії. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я готовий внести питання змін до Конституції стосовно кримськотатарської автономії. Я звернувся з проханням скликати Конституційну комісію, дати той компромісний варіант, який буде мати шанси на проходження. Це робиться не для піару. Ми повинні мати 300 голосів", - заявив Порошенко.

За його словами, президент звернеться до фракції БПП з проханням підтримати його.

"Якщо я як автор законодавчої ініціативи підпишу ці зміни до Конституції, я буду звертатися до фракції для того, щоб вона підтримала", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко під час прес-конференції заявив, що Верховна рада має у лютому ухвалити зміни до Конституції в частині закріплення курсу на вступ до НАТО та ЄС.

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