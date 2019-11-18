Портнов приходив в Офіс президента через погрози журналістам "Радіо Свобода"

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Портнов звернувся до Офісу президента України з реакцією на розгляд скарги журналістів "Радіо Свобода"

Адвокат Андрій Портнов звернувся до Офісу президента України з реакцією на розгляд скарги журналістів "Радіо Свобода" щодо публікації персональних даних водія знімальної групи програми "Схеми". Про це повідомляє Офіс президента.

В ОП заявили, що взяли до відома "аргументи Портнова" та запевнили, що Рада з питань свободи слова та захисту журналістів розгляне цю ситуацію з урахуванням усіх обставин, викладених обома сторонами конфлікту.

"За його словами, аргументи журналістів проекту "Схеми" щодо того, що він нібито є публічною особою, не мають під собою законних підстав, адже, відповідно до закону про запобігання корупції, такою особою є громадянин - державний службовець або громадянин, після перебування якого на державній службі не минуло трьох років", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, минулого тижня Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України на першому засіданні заслухала інформацію правоохоронних органів про розслідування у зв'язку з погрозами журналістам "Радіо Свобода".

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що розслідування цього провадження веде Головне слідче управління Нацполіції - центральний апарат цієї структури. За даними слідства, Портнов опублікував на своїй сторінці у месенджері Telegram персональні дані водія знімальної групи "Радіо Свобода", яка розслідує його діяльність. Склад правопорушення кваліфіковано за частиною 2 статті 171 та частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялось, що представники охорони Ріната Ахметова систематично стежать за журналістом Михайлом Ткачем і знімальною групою програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях".