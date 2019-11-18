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Росія повернула захоплені українські кораблі

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 12:34
Росія повернула захоплені українські кораблі
Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Повернення кораблів відбулося у "нейтральних водах"

Російська Федерація повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які були захоплені в Керченській протоці в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

У російському МЗС зазначили, що 18 листопада відбулася передача українській стороні трьох кораблів ВМФ України.

"Зазначені кораблі є речовими доказами в триваючому в Росії кримінальному процесі про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів та їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада, стало відомо, що російські силовики вивели з порту Керчі захоплені українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". В російських ЗМІ писали, що кораблі готують до повернення в Україну.

Крім того, напередодні росЗМІ повідомили, що у Кремлі ухвалили рішення про повернення українських кораблів, які були захоплені в Керченській протоці. Зазначалося, що Росія та Україна домовилися про повернення кораблів до нормандського саміту. Пізніше в МЗС РФ заявили, що повернення кораблів не пов'язане з майбутнім самітом.

Після цього з'явилася інформація про те, що з портів "Південний", "Чорноморськ" і "Одеса" за українськими військовими кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", а також буксири "Титан" і "Гайдамака".

Як відомо, кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" разом з екіпажем були взяті в полон російськими силовиками в 2018 році під час проходження Керченської протоки на шляху до порту в Маріуполі. У вересня Росія звільнила з полону 24 українських моряків, однак не повернула кораблі.

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