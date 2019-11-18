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В Україні розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах

Новини » Політика     18.11.2019 - 17:54
В Україні розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Документи до ТВК можна подати до 27 листопада

Розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах 22 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК) у Facebook.

Зазначається, що 18 листопада розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

Подання до територіальних виборчих комісій (ТВК) документів для реєстрації кандидатів триватиме до 27 листопада включно. А до 28 листопада включно ТВК прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів.

"Слід зазначити, що близько 30 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії", - йдеться в повідомленні.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, призначені на 22 грудня 2019 року, відбудуться у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України.

За попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців. У ЦВК повідомили, що загальна сума на їх підготовку і проведення становить 21 млн 842,2 тис. грн.

Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 16 громадським організаціям.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила перші місцеві вибори на 22 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що у деяких Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) організація місцевих виборів опинилася під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

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