ВАКС заарештував усе майно Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Рішення суду про арешт майна Дубневича засекречене

Вищий антикорупційний суд України заарештував все майно нардепа Ярослава Дубневича. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, засідання антикорупційного суду, на якому було арештовано майно Дубневича, проходило в закритому режимі.

"Це означає, що рішення суду є засекреченим", - додало джерело.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Верховна рада зняла депутатську недоторканність з Дубневича. За даними слідства, народний депутат причетний до розкрадання понад 93 млн гривень "Укрзалізниці". Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.

У листопаді за нього внесли заставу, після чого Дубневич вийшов на свободу. Зазначимо, щодо нього розглядається інша справа, згідно з яким генеральний прокурор Руслан Рябошапка планує пред'явити йому звинувачення в неправдивому декларуванні відомостей про доходи.

Крім того, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яке розслідує справу нардепа Ярослава Дубневича, опублікувало схему розкрадань коштів "Укрзалізниці.

