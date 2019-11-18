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ВАКС заарештував усе майно Дубневича

Новини » Політика     18.11.2019 - 11:39
ВАКС заарештував усе майно Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Рішення суду про арешт майна Дубневича засекречене

Вищий антикорупційний суд України заарештував все майно нардепа Ярослава Дубневича. Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За словами джерела, засідання антикорупційного суду, на якому було арештовано майно Дубневича, проходило в закритому режимі.

"Це означає, що рішення суду є засекреченим", - додало джерело.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Верховна рада зняла депутатську недоторканність з Дубневича. За даними слідства, народний депутат причетний до розкрадання понад 93 млн гривень "Укрзалізниці". Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн гривень, пізніше сума була знижена до 90 млн.

У листопаді за нього внесли заставу, після чого Дубневич вийшов на свободу. Зазначимо, щодо нього розглядається інша справа, згідно з яким генеральний прокурор Руслан Рябошапка планує пред'явити йому звинувачення в неправдивому декларуванні відомостей про доходи.

Крім того, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яке розслідує справу нардепа Ярослава Дубневича, опублікувало схему розкрадань коштів "Укрзалізниці.

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