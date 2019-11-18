Українець фантастичним нокаутом став чемпіоном світу: відео яскравого бою

Український кікбоксер Роман Крикля став чемпіоном світу (Фото: vk.com/roman_kryklia)

Роман Крикля здобув перемогу в другому раунді у матчі-реванші

Український кікбоксер Роман Крикля став чемпіоном світу в напівважкій вазі - боєць змішаних єдиноборств (ММА) на турнірі One Championship ефектним нокаутом переміг суперника Таріка "Танка" Хабеза з Марокко.

У другому раунді (всього мало було бути 5) уродженець Харківської області кілька разів відправляв чинного чемпіона на канвас.

Українська кікбоксер Роман Крикля став чемпіоном світу (Фото: onefc.com)

Рефері зупинив бій на 43-й секунді після чергового нокдауну і присудив українцеві перемогу технічним нокаутом.

Відео: Роман Крикля завоював титул чемпіона світу

Зазначимо, що Крикля зустрівся з "Танком" на рингу не вперше. В столиці румунії Бухаресті в 2015 році він програв голландцеві-марокканцю, який тоді став чемпіона світу.

Чотири роки потому пара зустрілася в матчі-реванші на чемпіонаті світу з кікбоксингу в напівважкій вазі One Championship, і українець продемонстрував неймовірні покращення, обсипавши суперника шквалом ударів.

Крикля зустрівся з Таріком Хабезой в матчі-реванші (Фото: onefc.com)

Перемога в Пекіні стала для Криклі 32-ю з 37-и поєдинків на професійному рингу. Крім нинішнього завойованого чемпіонського пояса в напівважкій вазі, він також в 2016 році став чемпіоном світу за версією К-1, чемпіон світу за версією А1, "Kunlun Fight", TNA в суперважкій вазі.

Українська кікбоксер Роман Крикля став чемпіоном світу (Фото: wikipedia.org)

Роман почав займатися бойовими мистецтвами з 6 років, а з 10-річного віку, почав виїжджати на першості України серед дітей та юнацтва з кемпо-карате і кікбоксингу.

Відео: Український кікбоксер Роман Крикля став чемпіоном світу

У 2008 році в Луцьку він став чемпіоном України з кікбоксингу серед юнаків та отримав звання майстра спорту з кікбоксингу. У 2010-му в Одесі став срібним чемпіоном України серед аматорів з тайського боксу.

У 2015 році Роман поїхав на турнір в російську Казань і всі свої бої закінчив нокаутом та здобув перемоги над спортсменами з Нідерландів, Хорватії, Італії та Камеруну.

Крикля ефектним нокаутом став чемпіоном світу (Фото: onefc.com)

У січні 2016-го в Шанхаї (Китай) Крикля став володарем звання чемпіона світу за версією "Kunlun Fight".