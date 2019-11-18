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У Харкові сталася НП з Boeing 737: літак здуває, діти кричать

STYLERПодії    18.11.2019 - 10:39
У Харкові сталася НП з Boeing 737: літак здуває, діти кричать
У Харкові літак ледь не розбився через туман (колаж: РБК-Україна)

Літак в Харкові вдалося посадити завдяки пілотові

Літак з сотнями українських туристів, що летів з Єгипту в Харків, ледь не розбився через сильний туман. Посадити авіалайнер вдалося лише завдяки професіоналізму екіпажу, при цьому літак здійснював посадку двічі.

Про це пише місцеве видання "ГородХ" з посиланням на Facebook-сторінку Ірини Івченко.

НП сталася в неділю, 17 листопада, під час перельоту з Шарм-ель-Шейха в Харків. Жінка пише, що Boeing 737 потрапив у сильний туман і не зміг долетіти до Харкова через брак палива.

Жінка летіла з двома дітьми. Ірина пише, що літаку довелося здійснити аварійну посадку на дозаправку в Борисполі, де також був сильний туман. У Харкові ж приземлення було в екстремальних умовах.

"Туман, вітер, літак здуває, страшно... Діти кричать, пасажири мовчки вчепилися в крісла. Найстрашніше було за дітей..." - пише пасажир літака.

На злітно-посадковій смузі авіалайнер зустрічали рятувальники з увімкненими мигалками.

Ірина висловлює величезну подяку Олексію Якимчуку, пілоту Boeing 737-800 NG , на борту якого перебувало 189 пасажирів. Він двічі зміг посадити літак в непроглядному тумані.

"Спасибі, що ми живі!" - написала Ірина.

Варто відзначити, що Харків 18 листопада продовжує огортати туман, створюючи в місті величезні пробки.

Туман у Харкові (фото: facebook.com)

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