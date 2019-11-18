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Голову "Укрексімбанку" відпустили під заставу

Новини » Політика     18.11.2019 - 16:59
Голову "Укрексімбанку" відпустили під заставу
Фото: Олександр Гриценко (bankerclub.org)

Гриценко вийшов під заставу в розмірі майже 3 млн гривень

Печерський районний суд Києва відпустив під заставу главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Повідомляється, що Гриценка відпустили під заставу в розмірі майже 3 млн гривень. Таким чином, суд відхилив клопотання прокурорів про взяття його під варту.

Також повідомляється, що захист банкіра навряд чи буде подавати апеляцію на заставу. За словами адвоката Дениса Дьоміна, заставу за Гриценка внесуть завтра-післязавтра.

Нагадаємо, прокуратура вимагала взяти Гриценка під варту. В якості альтернативного заходу обвинувачення наполягало на заставі в розмірі 100 млн гривень. У той же час, на думку захисту банкіра, його затримання було проведено без постанови суду і з грубими порушеннями закону.

Гриценко підозрюється у сприянні відмиванню доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича. За даним слідства, зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Також повідомлялося, що "Укрексімбанк" буде сприяти правоохоронним органам та надасть всю необхідну інформацію.

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