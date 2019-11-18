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Прокуратура завершила розслідування про заволодіння майна "ВТБ Банку" на 100 млн гривень

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 16:29
Прокуратура завершила розслідування про заволодіння майна "ВТБ Банку" на 100 млн гривень
Фото: ВТБ (Віталій Носач, РБК-Україна)

"ВТБ Банк" з 2018 року є неплатоспроможним і знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб

Київська прокуратура завершила досудове розслідування у справі про заволодіння майна неплатоспроможного "ВТБ Банку", який знаходиться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на суму понад 96 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що схему по заволодінню майна організували директор приватного товариства і приватний нотаріус. Вони перереєстрували право власності на 11 об'єктів, ще 14 об'єктів планували перереєструвати.

"Директор приватного товариства, з метою незаконного заволодіння та привласнення майна неплатоспроможного банку, залучив до злочинної схеми приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу. Останній, діючи за вказівкою організатора злочину, виготовив підроблені договори купівлі-продажу майна у ПАТ "ВТБ Банк", а саме 2 нежитлових приміщень ст. Харкові та 23 квартир в будинку, розташованому в Голосіївському районі Києва. На підставі підроблених документів зловмисникам вдалося перереєструвати право власності на 11 об'єктів, завдавши збитків на суму понад 96 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, на всі об'єкти нерухомості, які стали предметом злочину, накладено арешт. Право власності на об'єкти повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі "ВТБ Банк".

Обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду Києва. Нотаріуса, який переховується від правоохоронців, оголосили в розшук.

Нагадаємо, 27 листопада 2018 року НБУ визнав неплатоспроможним "ВТБ Банк". Фонд гарантування вкладів забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 942,7 млн грн.

Також раніше РБК-Україна писало, що СБУ повернула Фонду гарантування вкладів фізичних осіб майно на понад 100 млн гривень, яке було незаконно виведено з неплатоспроможного ПАТ "ВТБ Банк".

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