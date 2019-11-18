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ДБР скерувало до ГПУ проект підозри Порошенку

Новини » Політика     18.11.2019 - 11:24
ДБР скерувало до ГПУ проект підозри Порошенку
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

ДБР також направило прокуратурі подання до Ради щодо притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до Генеральної прокуратури України (ГПУ) проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Проект підозри підготовлено в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

"У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, - ред.) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, - ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

"Крім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДБР проводило обшуки на телеканалі "Прямий". Розслідування стосувалось можливих зловживань п'ятого президента України Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу.

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