У Путіна заперечують зв'язок передачі кораблів з рішенням трибуналу ООН

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Кремлі відзначили, що українські кораблі в 2018 нібито порушили кордон РФ

Передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН, який раніше зобов'язав Росію зробити це. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на кораблях, які передають Україні, нібито було скоєно "порушення державного кордону Російської Федерації". Він також зазначив, що передача кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН.

"Це ніяк не пов'язано з міжнародним трибуналом. Ніякого зв'язку тут немає і бути не може", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія повернула захоплені українські кораблі. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ, передача відбулася 18 листопада. У той же час повідомляється, що кораблі залишаються речовим доказом у кримінальній справі про порушення російського кордону.

Російська сторона захопила кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" 25 листопада 2018 року. Інцидент стався в районі Керченської протоки, до полону потрапив також екіпаж трьох кораблів, який складався з 24 осіб. Українських моряків звільнили в ході великої обміну полоненими у вересні 2019.