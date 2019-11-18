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"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" офіційну пропозицію щодо транзиту газу

Новини » Політика     18.11.2019 - 18:43
"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" офіційну пропозицію щодо транзиту газу
Фото: колаж (РБК-Україна)

Документ надійшов факсом ввечері 18 листопада

НАК "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" офіційну пропозицію по транзитному контракту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Нафтогаз України" Юрія Вітренка в Facebook.

Він зазначив, що документ надійшов факсом. В компанії нададуть відповідь російській стороні після вивчення документу.

"Нарешті отримали факсом пропозицію від Газпрому, про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієі пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом", - написав Вітренко.

Він додав, що Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил.

&quot;Нафтогаз&quot; отримав від &quot;Газпрому&quot; офіційну пропозицію щодо транзиту газу

Раніше в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" з великою ймовірністю за політичними мотивами може не підписати з Україною контракт на транзит газу після 1 січня 2020 року.

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