ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовятся к обороне? Оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС

Новина українською →
Энергодар, Суббота 08 апреля 2023 13:09
Готовятся к обороне? Оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС Фото: оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские захватчики устанавливают дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Они пытаются оградить подъезды к станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Указано, что теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком.

"Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю", - говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они должны идти пешком.

"Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, вроде бы готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", - говорится в сообщении.

Напомним, как недавно сообщила газета The Times, в октябре
украинские силы пытались высадить десант и отбить временно оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре, но потерпели неудачу.

Добавим, также мы писали, что российские захватчики усиливают репрессии на ЗАЭС, а недавно стало известно, что оккупанты похитили еще четырех сотрудников станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС АЭС Энергоатом Энергодар
NEWS
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян