Готовятся к обороне? Оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС

Российские захватчики устанавливают дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Они пытаются оградить подъезды к станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Указано, что теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком.

"Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю", - говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они должны идти пешком.

"Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, вроде бы готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", - говорится в сообщении.

Напомним, как недавно сообщила газета The Times, в октябре

украинские силы пытались высадить десант и отбить временно оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре, но потерпели неудачу.

Добавим, также мы писали, что российские захватчики усиливают репрессии на ЗАЭС, а недавно стало известно, что оккупанты похитили еще четырех сотрудников станции.

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