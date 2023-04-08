ВСУ за сутки уничтожили семь беспилотников россиян, - Генштаб

Фото: ВСУ сбили семь дронов оккупантов за прошедшие сутки (Getty Images)

Украинские военные за сутки ликвидировали 7 БПЛА россиян, среди них три - типа "Орлан", три "Ланцета" и один "Мерлин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также ВСУ у Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили боеприпасы врага.