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Россия проиграла выборы в три органа ООН

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США, Суббота 08 апреля 2023 11:33
Россия проиграла выборы в три органа ООН Фото: Россия в ООН проиграла три голосования (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций, что является признаком того, что сопротивление ее вторжению в Украину более года назад остается сильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

При голосовании в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), состоящем из 54 членов, Россия потерпела поражение от Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин.

Так также России проиграла Эстонии членство в исполнительном совете детского агентства ООН ЮНИСЕФ и потерпела поражение от Армении и Чехии в ходе тайного голосования за членство в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования в среду: "Это четкий сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать позиции в критических органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН".

При голосовании за членов 14 комиссий, советов и экспертных групп, которые курирует ЭКОСОС, Россия была избрана в Комиссию социального развития путем аккламации, от чего США и Великобритания отмежевались, заявив, что вторжение России нарушает международное право и территориальная целостность и Украины.

Россия также была избрана путем аккламации в состав Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Голосование последовало за одобрением шести необязательных резолюций против России Генеральной ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов. Последняя была принята 23 февраля, накануне первой годовщины вторжения и призвала Москву прекратить боевые действия и вывести войска. Она была одобрена 141 голосом против 7 при 32 воздержавшихся.

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