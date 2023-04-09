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Может сбивать цели на расстоянии 40 км. В Воздушных силах показали работу ЗРК NASAMS

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Воскресенье 09 апреля 2023 12:23
Может сбивать цели на расстоянии 40 км. В Воздушных силах показали работу ЗРК NASAMS Фото: в Воздушных силах показали работу ЗРК NASAMS (gagadget.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. За пять месяцев зенитчики уничтожили более сотни российских ракет и беспилотников с помощью комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные рассказали в видео, в котором рассказали о том, как работает NASAMS и сколько воздушных целей уже сбили зенитчики.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук считает, что бригада, которая использует NASAMS, в будущем сможет отказаться от зенитно-ракетных комплектов старого поколения.

ЗРК NASAMS

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщал, что ЗРК NASAMS прибыли в Украину в ноябре.

К тому же, Воздушные силы готовы в кратчайшие сроки отправить бойцов в Норвегию на обучение по использованию NASAMS.

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