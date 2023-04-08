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Артиллеристы под Бахмутом уничтожили БМП и полевой склад оккупантов (видео)

Новина українською →
Бахмут, Суббота 08 апреля 2023 12:06
Артиллеристы под Бахмутом уничтожили БМП и полевой склад оккупантов (видео) Фото: артиллеристы под Бахмутом уничтожили БМП и полевой склад оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские артиллеристы уничтожили БМП россиян на Бахмутском направлении. Также бойцы поразили полевой склад БК оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

"Минус боевая машина пехоты и полевой склад БК. Бахмутское направление! Видим врага, как на ладони", - написали военные в описании под видео.

На кадрах можно поместить точное попадание наших артиллеристов по вражеским целям.

Напомним, недавно бойцы сил специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

Добавим, ранее украинские военные показали видео уничтожения российского боекомплекта и оккупантов, расположенных в районе Бахмута.

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