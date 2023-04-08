Украине удалось вернуть еще более 30 детей, которых депортировала Россия

В Украину удалось вернуть еще 31 ребенка, которого Россия незаконно вывезла на свою территорию. Скоро они прибудут в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора БО "Save Ukraine" Николая Кулебы.

"В течение четвертой миссии "Save Ukraine" спасли 18 украинских детей. Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев", - сказал Кулеба.

В свою очередь он отметил, что с каждой миссией количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.

Кроме того, по его словам, это произошло после того, как возвращение украинских детей стало массовым, а также после проведения ряда спасательных миссий.

Особенно репрессии усилились после того, как МКС выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и так называемой уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

"Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок - это безоговорочное доказательство их преступлений", - отметил Кулеба.

Напомним, что 5 апреля в Украину удалось вернуть еще одного ребенка, которого военные РФ незаконно вывезли в Россию с оккупированной территории Херсонской области.

Добавим, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

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