Румынские F-16, которые дежурят в странах Балтии, перехватили два российских истребителя
Румынские F-16, которые приняли дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Румынии в Facebook.
Как отмечается в сообщении, румынский отряд Carpathian Vipers был предупрежден Центром авиации НАТО в Уэдеме, Германия. Два неизвестных самолета были замечены над международными водами в зоне ответственности НАТО. В соответствии со стандартными процедурами румынские самолеты F-16 были предупреждены для прояснения воздушной ситуации.
После перехвата были выявлены как два самолета Су-27, принадлежащие Российской Федерации. "Их благополучно сопроводили к выходу из зоны ответственности Альянса", - сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.
Напомним, в марте пилоты королевских ВВС и ВВС Германии были подняты на перехват российского самолета, пролетавшего вблизи эстонского воздушного пространства.
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