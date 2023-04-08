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Румынские F-16, которые дежурят в странах Балтии, перехватили два российских истребителя

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Румыния, Суббота 08 апреля 2023 15:44
Румынские F-16, которые дежурят в странах Балтии, перехватили два российских истребителя Фото: "Карпатские змеи" перехватили российские самолеты (facebook.com/ForteleAerieneRomane)
Автор: Александр Белоус

Румынские F-16, которые приняли дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Румынии в Facebook.

Как отмечается в сообщении, румынский отряд Carpathian Vipers был предупрежден Центром авиации НАТО в Уэдеме, Германия. Два неизвестных самолета были замечены над международными водами в зоне ответственности НАТО. В соответствии со стандартными процедурами румынские самолеты F-16 были предупреждены для прояснения воздушной ситуации.

После перехвата были выявлены как два самолета Су-27, принадлежащие Российской Федерации. "Их благополучно сопроводили к выходу из зоны ответственности Альянса", - сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.

Напомним, в марте пилоты королевских ВВС и ВВС Германии были подняты на перехват российского самолета, пролетавшего вблизи эстонского воздушного пространства.

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