Ермак рассказал, сколько детей россияне депортировали из Украины
Российские оккупанты насильно вывезли из Украины более 20 тысяч детей, согласно официальным данным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
Чиновник провел переговоры с правозащитницей и соучредительнем Фонда Клуни "За справедливость" Амаль Клуни.
"Сообщил в разговоре, что, только по официальным данным, не менее 20 тысяч детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разлучены с родителями и насильно переданы в российские семьи", - написал он.
Он отметил, что Украина уже активно работает над возвращением детей из России и ей необходима международная правовая поддержка в решении проблемы нарушения прав детей.
Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к депортации детей из Украины.
Также мы писали, что сегодня, 8 апреля, из России вернули 31 ребенка, которого россияне незаконно вывезли на свою территорию.
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