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Ермак рассказал, сколько детей россияне депортировали из Украины

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Киев, Суббота 08 апреля 2023 17:43
Ермак рассказал, сколько детей россияне депортировали из Украины Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты насильно вывезли из Украины более 20 тысяч детей, согласно официальным данным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Чиновник провел переговоры с правозащитницей и соучредительнем Фонда Клуни "За справедливость" Амаль Клуни.

"Сообщил в разговоре, что, только по официальным данным, не менее 20 тысяч детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разлучены с родителями и насильно переданы в российские семьи", - написал он.

Он отметил, что Украина уже активно работает над возвращением детей из России и ей необходима международная правовая поддержка в решении проблемы нарушения прав детей.

Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к депортации детей из Украины.

Также мы писали, что сегодня, 8 апреля, из России вернули 31 ребенка, которого россияне незаконно вывезли на свою территорию.

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