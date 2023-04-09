ua ru
Вс, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты 70 раз обстреляли Херсонскую область: поврежден завод и электросеть

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 09 апреля 2023 08:34
Оккупанты 70 раз обстреляли Херсонскую область: поврежден завод и электросеть Фото: оккупанты повредили завод в Херсоне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за минувшие сутки, 8 апреля, 71 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак поврежден завод и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Российские войска вчера выпустили по области 495 снарядов. Под вражеский огонь попал и Херсон.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, также повреждены линии электропередач, зерновой терминал в Бериславском районе. Кроме того, в Корабельном районе Херсона российские снаряды попали в судозавод.

К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Напомним, вчера с утра в Херсоне местные жители слышали мощные взрывы.

Позже стало известно, что часть Херсона осталась без света из-за обстрелов российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область
NEWS
Российское наступление на Авдеевку прекратилось: карты боев от ISW
Российское наступление на Авдеевку прекратилось: карты боев от ISW
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян