Оккупанты 70 раз обстреляли Херсонскую область: поврежден завод и электросеть

Российская армия за минувшие сутки, 8 апреля, 71 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак поврежден завод и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Российские войска вчера выпустили по области 495 снарядов. Под вражеский огонь попал и Херсон.

Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, также повреждены линии электропередач, зерновой терминал в Бериславском районе. Кроме того, в Корабельном районе Херсона российские снаряды попали в судозавод.

К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Напомним, вчера с утра в Херсоне местные жители слышали мощные взрывы.

Позже стало известно, что часть Херсона осталась без света из-за обстрелов российских оккупантов.

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