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Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю

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Украина, Воскресенье 09 апреля 2023 15:55
Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю с 3 по 9 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 03-09.04 ориентировочно составили:

  • личного состава 3600 человек ликвидировано,
  • танков - 18 ед,
  • боевых бронированных машин - 38 ед,
  • артиллерийских систем - 53 ед,
  • РСЗО - 6 ед,
  • средств ПВО - 3 ед,
  • самолетов - 1 ед,
  • вертолетов - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 63,
  • крылатых ракет - 0,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 65 ед,
  • специальной техники - 13.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные ликвидировали 4000 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет и 30 БПЛА.

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