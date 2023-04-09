Самолет, вертолет, 3600 оккупантов и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю
За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 03-09.04 ориентировочно составили:
- личного состава 3600 человек ликвидировано,
- танков - 18 ед,
- боевых бронированных машин - 38 ед,
- артиллерийских систем - 53 ед,
- РСЗО - 6 ед,
- средств ПВО - 3 ед,
- самолетов - 1 ед,
- вертолетов - 1 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 63,
- крылатых ракет - 0,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 65 ед,
- специальной техники - 13.
Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.
Напомним, на прошлой неделе украинские военные ликвидировали 4000 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет и 30 БПЛА.
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