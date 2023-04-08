Залужный провел переговоры с французским коллегой по ситуации на фронте

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Бюркара.

Как отметил Бюркар, разговор с Залужным получился плодотворным. Также он заверил в том, что Франция и дальше будет поддерживать Украину путем военных поставок и учений для наших воинов.

"Плодотворный телефонный разговор с моим коллегой из Украины генералом Валерием Залужным. Выслушал его анализ ситуации на фронте. Заверил его в нашей дальнейшей поддержке через путем поставок и тренировок, которые Франция предоставляет украинским Вооруженным силам", - написал начальник Генштаба Франции.