Мощный штурм Соледара и российский обстрел рынка под Купянском: новости за 9 января

Война России против Украины: последние новости

После провальной попытки оккупации. Россияне начали мощный штурм Соледара

Российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.

"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восстановил потери, перебросил дополнительные штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм", - рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, сейчас оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов "вагнеровцев".

"Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - добавила замминистра обороны.

Россияне обстреляли рынок в поселке Шевченково: есть погибшие

Около 9:10 оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка.

"Погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт с территории Белгородской области РФ.

В НАТО оценили возможность поставки тяжелых танков Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможности поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

По словам генсека НАТО, война в Украине должна завершиться за столом переговоров, однако к этому моменту пройдет немало времени. И в период боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием.

При этом Столтенберг считает, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Киеву.

"Я вижу необходимость увеличения амбиций. Мы должны сделать больше", - заявил он.

ЕСПЧ вынес решение по делу об оккупации Донбасса: когда его объявят

Европейский суд по правам человека вынес решение по первому делу об оккупации Россией территории Украины. Планируется, что решение будет оглашено 25 января.

"Дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и катастрофы малайзийского. МН17 в 2014 году", - напомнила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

По ее словам, решение объявят 25 января.

Ударит по ядерной отрасли. Шмыгаль назвал ожидания от 10-го пакета санкций ЕС против России

Украина продолжает активно работать с европейскими партнерами по борьбе с Россией. И ожидает санкций против ядерной отрасли в 10-м пакете ограничений ЕС.

Во время встречи Дениса Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом стороны обсудили:

демилитаризацию Запорожской АЭС;

поставки электрооборудования;

возможности импорта электроэнергии из ЕС;

санкции против России.

В правительстве Германии пока не планируют поставлять танки Leopard 2 в Украину

В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину, заявил представитель немецкого правительства.

Тем временем вице-президенты немецкого Бундестага выступили за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder.

Стало известно, будут ли украинцы получать повестки через "Дию"

Правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дия" должен появиться электронный военный билет. В Минцифре объяснили, будут ли рассылать украинцам повестки.

По словам руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника, после принятого Кабмином постановления в СМИ продолжают писать, что в "Дие" появятся повестки.

"Но не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через "Дию". В нашем плане работы пока нет таких задач", - отметил представитель министерства.

Швеция подтвердила проведение саммита Украина-ЕС в Киеве

Постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

Украина хочет стать европейским хабом "зеленой" энергетики, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках обновления своей энергетической системы после войны будет стремиться стать хабом "зеленой" энергетики для Европейского союза.

"Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с Россией останется. И поэтому Европейский союз должен быть независим от любых решений РФ". Здесь мы видим себя как надежного партнера по "зеленой" энергетике", - отметил глава государства.

Прогноз погоды на сегодня.

Во вторник-среду, 10-11 января, в Украине будет сильный ветер, местами стоит ожидать дождь и снег. Потепление в Украине придет уже с 13 января.