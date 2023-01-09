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Россия боится использовать свои новейшие самолеты в войне с Украиной, - британская разведка

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Украина, Понедельник 09 января 2023 08:55
Россия боится использовать свои новейшие самолеты в войне с Украиной, - британская разведка Фото: Су-57 FELON (theaviationist.com)
Автор: Александр Белоус

Россия использует свои новейшие истребители для запуска ракет по Украине за тысячи километров от границы. В Москве боятся направлять их ближе к линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, как минимум с июня 2022 года ВКС России использовали Су-57 FELON для выполнения миссий против Украины. Эти миссии ограничивались полетами над территорией России и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" по территории Украины.

По данным британской разведки, FELON - это самый совершенный российский сверхзвуковой боевой самолет пятого поколения, в котором используются технологии малозаметности и передовая авионика. На последних доступных изображениях видно, как пять самолетов FELON припаркованы на авиабазе Актюбинск, где находится 929-й Центр полетов. Поскольку это единственная известная база FELON, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.

"Россия, скорее всего, отдает приоритет тому, чтобы избежать ущерба для репутации, сокращения экспортных перспектив и компрометации секретных технологий, которые могут возникнуть в случае потери FELON из-за Украины. Это симптом того, что Россия по-прежнему не склонна к риску, применяя свои военно-воздушные силы в войне", - отмечают Минобороны Британии.

Ранее британская разведка назвала причины потерь российской авиации в войне с Украиной.

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