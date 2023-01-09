Оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые города Украины: есть разрушения и раненые

Российские войска за прошедшие сутки ударили по нескольким городам Украины. В частности, под обстрел попали Запорожская, Харьковская, Николаевская, Херсонская и Сумская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные местных администраций.

Запорожская область

В течение минувших суток враг не прекращал обстреливать гражданскую инфраструктуру областного центра. Как уточнил мэр Запорожья Анатолий Куртев в Telegram, всего правоохранители получили 6 сообщений о разрушении домов жителей Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

Кроме того, противник обстрелял позиции украинских войск в районах Дорожнянков, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского.

Харьковская область

За сутки россияне вели огонь по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем оказались Купянск, Волчанск, Двухлетняя, Старица, Милово, Первомайское и другие населенные пункты области.

В Купянске оккупанты повредили хозяйственные сооружения, вследствие чего там вспыхнул пожар. При этом в селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом.

По данным Харьковской ОВА, вследствие вчерашних атак жертв и пострадавших нет.

При этом утром 9 января оккупанты вновь обстреляли Харьковскую область. Ракетами С-300 враг ударил по рынку в селе Шевченково в Купянском районе. Информация о пострадавших и жертвах уточняется. На месте работаю экстренные службы.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по Шевченково пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.

Николаевская область

В регионе сутки прошли без массированных обстрелов, пишет глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram. Однако вчера после полудня россияне нанесли артиллерийский удар по акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.

В других районах области день и ночь прошли относительно спокойно.

Херсонская область

По информации главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, за сутки захватчики 77 раз обстреляли регион. Только по Херсону враг нанес 21 удар. Снаряды оккупантов попали в частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области вследствие вражеских атак ранения получили три человека.

Сумская область

Под огонь россиян попали три общины. Вчера после 21:00 враг обстрелял Середино-Будскую общину из ствольной артиллерии 20 "прилетов", из САУ - столько же.

Также около полуночи оккупанты ударили по Зноб-Новгородской общине. Было 17 "прилетов" из САУ.

Утром 9 января после 7 часов утра враг обстрелял Эсманьскую общину из артиллерии. Там зафиксировали 6 "прилетов".

Пострадавших в результате обстрелов нет.