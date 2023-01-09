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Россияне начали "национализацию" предприятий в оккупированной части Херсонской области

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Понедельник 09 января 2023 18:29
Россияне начали "национализацию" предприятий в оккупированной части Херсонской области Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из населенных пунктов оккупированной части Херсонской области россияне начали "национализацию" частных предприятий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области, так называемая прокуратура оккупационных властей с 9 января текущего года начала работу по так называемой "национализации" местных предприятий", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Херсонской области на мине, оставленном россиянами, взорвался местный житель.

Также начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации вокруг освобождения Кинбурнской косы.

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