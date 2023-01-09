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На оккупированных территориях Украины россияне могут мобилизовать выпускников школ

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Украина, Понедельник 09 января 2023 15:56
На оккупированных территориях Украины россияне могут мобилизовать выпускников школ Фото: На оккупированных территориях Украины россияне могут мобилизовать выпускников школ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированных территориях Украины выпускников школ заставляют стать на "обязательный военный учет", чтобы потом их можно было мобилизовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"В настоящее время принятие на так называемый военный учет в оккупационных военкоматах происходит на ТОТ Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Детей 2005-2006 годов рождения заставляют встать на "обязательный военный учет". По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году.

В Центре национального сопротивления призывают родителей школьников по возможности покинуть оккупированные территории и вывезти своих детей на безопасную территорию.

Напомним, что Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре.

Между тем, руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг также отметил, что РФ планирует объявить вторую волну мобилизации, хотя фактически этот процесс в стране не прекращался.

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