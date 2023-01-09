На оккупированных территориях Украины россияне могут мобилизовать выпускников школ

На оккупированных территориях Украины выпускников школ заставляют стать на "обязательный военный учет", чтобы потом их можно было мобилизовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"В настоящее время принятие на так называемый военный учет в оккупационных военкоматах происходит на ТОТ Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

Детей 2005-2006 годов рождения заставляют встать на "обязательный военный учет". По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году.

В Центре национального сопротивления призывают родителей школьников по возможности покинуть оккупированные территории и вывезти своих детей на безопасную территорию.