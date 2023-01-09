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Число погибших из-за обстрела рынка под Купянском возросло

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Харьков, Понедельник 09 января 2023 12:42
Число погибших из-за обстрела рынка под Купянском возросло Фото: число погибших из-за обстрела рынка под Купянском возросло (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Появились уточненные данные по пострадавшим и погибшим в результате обстрела рынка в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области в понедельник, 9 января. На данный момент уже известно о двух погибших и 4 пострадавших, в том числе 10-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Так, 9 января около 9:10 оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка.

"Погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт с территории Белгородской области РФ.

Что известно об обстреле рынка в поселке Шевченково

9 января российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково, что в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок.

Не исключалось, что под завалами после обстрела рынка могут находиться люди. Россияне ударили по торговой территории ракетами С-300. До этого сообщалось, что ранения получили 7 человек, в том числе 13-летняя девочка-подросток. Также погибла 60-летняя женщина.

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