В правительстве Германии пока не планируют поставлять танки Leopard 2 в Украину

Фото: у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину (Getty Images)

В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину, заявил представитель правительства на брифинге в понедельник, 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. Одновременно США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley. Вице-президенты немецкого Бундестага выступили за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder. Министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.