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В правительстве Германии пока не планируют поставлять танки Leopard 2 в Украину

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Украина, Понедельник 09 января 2023 13:50
В правительстве Германии пока не планируют поставлять танки Leopard 2 в Украину Фото: у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В настоящее время у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину, заявил представитель правительства на брифинге в понедельник, 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Германия согласилась поставить Украине около 40 бронетранспортеров Marder. Одновременно США заявили, что намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley.

Вице-президенты немецкого Бундестага выступили за поставку немецких основных боевых танков Leopard после обещания Германии поставить Украине боевые машины пехоты Marder.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставку танков Leopard для поддержки украинских военных сил в будущем.

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