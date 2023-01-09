После провальной попытки оккупации. Россияне начали мощный штурм Соледара, - Маляр

Российские войска начали мощный штурм Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram .

"Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - добавила замминистра обороны.

По ее словам, сейчас оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов "вагнеровцев".

"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм", - рассказала Маляр.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, почему россияне переключились с Бахмута на Соледар.

Также мы писали, что сегодня, 9 января, руководитель ОП Андрей Ермак заверял, что Бахмут и Соледар продолжают держатся на фоне постоянных атак россиян.

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