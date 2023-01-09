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Вблизи Соледара исчезли британские волонтеры

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Украина, Понедельник 09 января 2023 16:10
Вблизи Соледара исчезли британские волонтеры Фото: Вблизи Соледара исчезли британские волонтеры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вблизи Соледара (Донецкая область) исчезли два британских волонтера, отправившихся в город еще 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

Правоохранители отмечают, что из Краматорска в Соледар выехали два волонтера из Британии. Связь с Эндрю Бегшо и Кристофером Перри потерялась, поэтому полиция предпринимает следственно-оперативные меры по установлению местонахождение пропавших.

"Если вы видели пропавших граждан или располагаете какой-либо информацией о них, просим сообщить в полицию", - говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство.

Напомним, что российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении и системнее давят на оборону украинских войск, в том числе и в Соледаре.

Недавно россияне заявили, что якобы "взяли" Соледар. Однако наши бойцы и руководство опровергают эти заявления, отмечая, что ситуация в этом направлении действительно тяжелая.

В ВСУ также объясняли, как морозы могут повлиять на бои за Соледар.

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