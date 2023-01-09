На российском аэродроме "Энгельс-2" уменьшилось количество боеспособных самолетов (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу журналистских расследований "Схемы" .

Спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, опубликованные "Схемами", свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации РФ "Энгельс-2" в Саратовской области. Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160.

В декабре прошлого года на этой базе было около двух десятков самолетов.

Отмечено, что стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно привлекает для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.

Также сообщается, что по состоянию на 7 января на аэродроме стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник Planet Labs зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.