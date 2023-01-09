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На российском аэродроме "Энгельс-2" уменьшилось количество боеспособных самолетов (фото)

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Россия, Понедельник 09 января 2023 18:22
На российском аэродроме "Энгельс-2" уменьшилось количество боеспособных самолетов (фото) Фото: российская авиабаза в Энгельсе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На российском военном аэродроме Энгельс-2 уменьшилось количество боеспособных самолетов и появились защитные барьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу журналистских расследований "Схемы".

Спутниковые снимки Planet Labs за 7 января, опубликованные "Схемами", свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации РФ "Энгельс-2" в Саратовской области. Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160.

В декабре прошлого года на этой базе было около двух десятков самолетов.

Отмечено, что стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно привлекает для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.

Также сообщается, что по состоянию на 7 января на аэродроме стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник Planet Labs зафиксировал, что рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома появились защитные барьеры. По словам военных экспертов, они могут служить защитой от обломков от предполагаемых взрывных устройств.

Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Там сработала система оповещения.

Также ранее мы писали, что Россия вынуждена была перебросить дальнюю авиацию из Энгельса на Дальний Восток. Это очень усложнит ракетные атаки на Украину.

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