Швеция подтвердила проведение саммита Украина-ЕС в Киеве

Сегодня, 9 января, постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По словам корреспондента DW, председательствующая в ЕС Швеция официально подтвердила, что саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве. Ранее было подтверждено, что общий саммит состоится 3 февраля.

Ранее в Офисе президента Украины сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

После этого разговора у ОП появилась информация, что саммит пройдет 3 февраля в Киеве. Однако Европейский союз долго не подтверждал эту информацию.