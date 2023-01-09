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Швеция подтвердила проведение саммита Украина-ЕС в Киеве

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Швеция, Понедельник 09 января 2023 17:46
Швеция подтвердила проведение саммита Украина-ЕС в Киеве Фото: Швеция подтвердила проведение саммита Украина-ЕС в Киеве (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 января, постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина-Евросоюз состоится 3 февраля в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам корреспондента DW, председательствующая в ЕС Швеция официально подтвердила, что саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве. Ранее было подтверждено, что общий саммит состоится 3 февраля.

Ранее в Офисе президента Украины сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые в этом году переговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина-ЕС.

После этого разговора у ОП появилась информация, что саммит пройдет 3 февраля в Киеве. Однако Европейский союз долго не подтверждал эту информацию.

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что проведение саммита Украина-ЕС в Киеве, это знак для РФ, что они могут забыть о победе в войне против Украины на своих условиях.

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