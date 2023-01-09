В оккупированном Старобельске "полицейские" начали увольняться с работы: в чем причина
В оккупированном Старобельске (Луганская область) так называемые "полицейские" начали писать заявления на увольнение. Этому поспособствовали действия украинских партизан в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Активная работа партизан, помогающих ВСУ эффективно работать по враждебным целям, заставляет коллаборантов уволиться со службы на оккупантов", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что увольняются со службы в оккупационных репрессивных органах именно правоохранители, предавшие присягу украинскому народу.
Напомним, что в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.
После деоккупации Старобельска Луганской области украинское оружие сможет доставать до любой дороги, по которой идут поставки для армии РФ.
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