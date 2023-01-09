В оккупированном Старобельске "полицейские" начали увольняться с работы: в чем причина

Фото: В оккупированном Старобельске "полицейские" начали увольняться с работы (GettyImages)

В оккупированном Старобельске (Луганская область) так называемые "полицейские" начали писать заявления на увольнение. Этому поспособствовали действия украинских партизан в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Активная работа партизан, помогающих ВСУ эффективно работать по враждебным целям, заставляет коллаборантов уволиться со службы на оккупантов", - говорится в сообщении. В Центре отмечают, что увольняются со службы в оккупационных репрессивных органах именно правоохранители, предавшие присягу украинскому народу.