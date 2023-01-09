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В оккупированном Старобельске "полицейские" начали увольняться с работы: в чем причина

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Старобельск, Понедельник 09 января 2023 16:28
В оккупированном Старобельске "полицейские" начали увольняться с работы: в чем причина Фото: В оккупированном Старобельске "полицейские" начали увольняться с работы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Старобельске (Луганская область) так называемые "полицейские" начали писать заявления на увольнение. Этому поспособствовали действия украинских партизан в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Активная работа партизан, помогающих ВСУ эффективно работать по враждебным целям, заставляет коллаборантов уволиться со службы на оккупантов", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что увольняются со службы в оккупационных репрессивных органах именно правоохранители, предавшие присягу украинскому народу.

Напомним, что в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

После деоккупации Старобельска Луганской области украинское оружие сможет доставать до любой дороги, по которой идут поставки для армии РФ.

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